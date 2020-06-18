شرطة أبوظبي تنشر دورياتها الذكية لتعزيز السلامة المرورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت شرطة أبوظبي، نشر دورياتها الذكية المطورة القادرة على رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، والتحدث بالهاتف أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وضبط المركبات المنتهية الترخيص والمطلوبة.

وأشارت إلى أن الدورية الذكية لديها أنظمة تقنية متقدمة، لضبط مجموعة من المخالفات آلياً، وإشعار المخالفين بها، بالرسائل النصية، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية.

وكانت شرطة أبوظبي، كشفت لأول مرة عن دورياتها الذكية، ضمن معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، ضمن جهودها الحثيثة لدعم خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.