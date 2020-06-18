شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنشر دورياتها الذكية لتعزيز السلامة المرورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
بدأت شرطة أبوظبي، نشر دورياتها الذكية المطورة القادرة على رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان، والتحدث بالهاتف أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق، وضبط المركبات المنتهية الترخيص والمطلوبة.
وأشارت إلى أن الدورية الذكية لديها أنظمة تقنية متقدمة، لضبط مجموعة من المخالفات آلياً، وإشعار المخالفين بها، بالرسائل النصية، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية.
وكانت شرطة أبوظبي، كشفت لأول مرة عن دورياتها الذكية، ضمن معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، ضمن جهودها الحثيثة لدعم خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية، والأولوية الاستراتيجية في جعل الطرق أكثر أماناً.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تنشر دورياتها الذكية لتعزيز السلامة المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.