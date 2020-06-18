الحكومة اللبنانية: تداولنا بقانون قيصر وتداعياته وتهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا

وقال رئيس الحكومة حسان دياب، خلال الجلسة: "أعلنت بدء الحرب على الفساد ويجري التركيز على الشفافية وأنا مصر على عدم وجود مظلة على أحد".

من جهتها، قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة: "تداولنا بقانون قيصر وتداعياته وتهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا ونعمل على هذا الأساس".

ولفتت إلى أن "رئيس الحكومة ​حسان دياب أمل ان تشارك جميع القوى السياسية في لقاء بعبدا، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، لمصلحة البلد، وشدد على أنه علينا وضع خطة للسياحة والتجارة والاستقرار الأمني هو الأهم".

وأشارت وزيرة الإعلام إلى أن "وزير الزراعة عباس مرتضى عرض خسائر الحريق الذي شب في الهرمل وتم إعطاء التعليمات للهيئة العليا للإغاثة للكشف عليها، كما تم تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قصرا.

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وأوضحت أن "مجلس الوزراء قرّر الطلب إلى وزير الطاقة استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع لبنان لشراء الفيول".

وأكدت عبد الصمد أن "المداولات مع صندوق النقد الدولي طابعها سري ولم يتم طرح موضوع الأرقام".

وأعلن وزير الصناعة عماد حب الله بعد جلسة مجلس الوزراء أنه طرح موضوع خيار الذهاب شرقا، وهناك إجماع على ذلك ويجتمع عدد من الوزراء لوضع خارطة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها.