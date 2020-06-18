وذكر الحساب الرسمي للأحوال المدنية السعودية، أنه "ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بوجود شخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، أنه تحصَّل على وثائق غير صحيحة".
وأشار إلى أن "المدعو حميد محمد غبين، قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حاليًا استكمال كل الإجراءات النظامية بحقه".
يشار إلى أن حميد محمد غبين، ادعى أنه تم سحب جنسيته؛ دون أن يعرف الأسباب، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر جنسيته مسحوبة... السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن حميد محمد غبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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