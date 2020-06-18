شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزلين فلسطينيين بصحراء النقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلى منزلين فى قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب الفلسطينى المحتل.

وقالت وكالة " صفا" الفلسطينية ، اقتحمت الآليات محمية بقوات من الشرطة ووحدة (يوآف) التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن هدم المنازل، ودهمت المنزلين اللذيْن يعودان لعائلة الحاج حامد أبو قويدر (86 عاما) من ذوى الاحتياجات الخاصة وهما يعودان لابنيه محمد وعبد أبو قويدر.

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وكانت وحدات الهدم قد هددت أبو قويدر بفرض غرامات مالية باهظة خلال الأسبوع الجارى لدفعه إلى هدم البيتين، ولكنه رفض ذلك.

وبنى أبناء أبو قويدر المقعد على كرسى متحرك منزليهما منذ عدة أعوام، وكانا يأويان عددًا من الأطفال الذين تركتهم سلطات الاحتلال فى العراء رغم شدة حرارة الطقس وأشعة الشمس الحارقة.

وتصعد سلطات الاحتلال منذ الفترة الماضية من هدم المنازل والمنشآت فى البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل بدعوى عدم الترخيص، فى وقت تمنع فيه إصدار تراخيص للفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة لمنع توسعهم ومحاصرة بلدات الداخل.