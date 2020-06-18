شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تفند مزاعم شخص ادعى أنه «مواطن» سحبت منه الجنسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فندت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الخميس، مزاعم أحد الأشخاص يدعي أنه مواطن سعودي وتم سحب الجنسية منه.

وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية إنه وبالإشارة إلى ماتم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين، قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.