شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في الكويت: المنفذ البري مفتوح للمواطنين العائدين والحالات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد ‏‏سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، أن المنفذ البري بين المملكة ودولة الكويت مفتوح على مدار الساعة للراغبين في العودة إلى المملكة.

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وقال السفير سلطان آل سعود: ” بخصوص فتح المنافذ البرية بين البلدين الشقيقين، أود أن أوضح بأن المنفذ السعودي مفتوح على مدار الساعة للأخوة الكويتيين في الحالات الإنسانية وذلك بعد أخذ موافقة رسمية من السلطات في البلدين.

وأوضح: ” التغريدة السابقة تخص المواطنين السعوديين فقط والراغبين في العودة إلى المملكة وممن لديهم حالات إنسانية مراجعة السفارة في دولة الكويت الشقيقة في أسرع وقت لإنهاء إجراءاتهم ” .

وتابع: ” أما فيما يخص الأخوة الكويتيين، فعليهم الاستفسار من السلطات الكويتية عن الإجراءات المتبعة، وهم محل ترحيب وتقدير في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية ” .