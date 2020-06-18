«الصحة»: دواء «الديكساميثازون» يساعد حالات معينة من مرضى «كورونا» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الوكيل المساعد للشؤون العلاجية بوزارة الصحة، إنه لا يوجد لقاح لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولاتزال هناك عدة لقاحات تحت الاختبارات السريرية.
وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الخميس، أن علاج (الديكساميثازون) من عائلة الكورتيزون المعروف، ويساعد مرضى معينين في مراحل معينة من الإصابة بالمرض.
وأكد أنه لا يوجد لقاح لمنع الإصابة بكورونا، ولاتزال هناك عدة لقاحات تحت الاختبارات السريرية.
وتابع أن فريق صحي سعودي متخصص يشارك في تحديث وإطلاق عدة بروتوكولات علاجية، مشيراً إلى هناك أكثر من 26 بروتوكولا علاجيا جرت الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة.
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