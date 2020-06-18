شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.

وعدت الوزارة ذلك العدوان تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين العدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.