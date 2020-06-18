شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الصحة» يكشف سبب تشديد الإجراءات في جدة رغم تسجيل حالات «كورونا» أكثر بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن فيروس كورونا لا يزال نشطاً، ولا يوجد لقاح، مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر، ويجب أن نعود بحذر بالتزامنا بالإجراءات الوقائية.

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وأضاف المتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، في رده على استفسار حول سبب فرض إجراءات مشددة في محافظة جدة رغم أن الحالات المسجلة في الرياض أكثر، أن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل (سرعة انتشار العدوى – معدلات الوفيات – نسب الحالات الحرجة – وجود بؤر تفشيات)، وأن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.

وتابع قائلاً: “الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، ونطمئن الجميع أن المملكة تقوم بأعمال مسح وتقصي في كل مرحلة”.

وأشار إلى أن نسب المخالطة المجتمعية تكاد تكون نصف الحالات التي رصدت، وهذا يدل على أن هناك فرصة أكبر كأفراد وعلينا دور كبير في حماية من حولنا.