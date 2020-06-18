«الصحة»: مصاب بـ«كورونا» ينقل العدوى لشقيقته المسنة لعدم التزامه بالمسافة الآمنة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي تسبب في نقل مصاب بفيروس كورونا المستجد العدوى لشقيقته الكبيرة في السن وجميع أفراد الأسرة. وأشارت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” إلى أن السبب في نقل العدوى هو عدم ترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن جميع أفراد الأسرة تماثلوا للشفاء ما عدا الأخت لا زالت في العناية المركزة.

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