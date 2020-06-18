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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة روسية تكشف الفوائد الصحية للثوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
يعد الثوم من أكثر الخضراوات المعروفة من حيث الخصائص العلاجية والفوائد الصحية، إذ استخدم منذ القدم في الكثير من العلاجات البديلة.
وعادة ما يضاف الثوم إلى الطعام لإكسابه نكهة ورائحة قوية وشهية، كما يحتوي على كثير من المركبات المفيدة لصحة الجسم، والتي تقي من الإصابة بأمراض ومشكلات صحية متعددة.
وقالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة سفيتلانا فوس إن "تناول الثوم يؤثر على القلب والأوعية الدموية بشكل إيجابي، كما يحسن عمل الجهاز الهضمي ويزيد من مناعة الجسم".
وأكدت خبيرة التغذية الروسية أن "الثوم يحتوي على مركب أليسين الذي يحتوي على مركبات الكبريت العضوية، وهي مضادة للبكتيريا والفطريات".
وأشارت إلى أن من الأفضل أن يتم تناول الثوم طازجا كما هو، لأنه في حال تم طبخه يفقد جزءا من فوائده المختلفة، وكلما زاد فترة تعرضه للحرارة فقد خصائص أكثر، بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".
وأضافت أن "كل فوائد الثوم الكبيرة لا تعني أن تتناول الثوم بشكل كبير وبلا حساب"، مؤكدة أنه يحتوي على زيوت طيارة ومركب أليسين، وهي تسبب تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والمرارة والمجاري البولية.
وأوضحت أن "تناول الثوم بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، كما أن الكثيرين يمتنعون عن تناوله أيضا بسبب رائحته الحادة".
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