غاب ربّ عمله عن المنزل فسرق الذهب من غرفة نومه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا



أقدم مزارع آسيوي (29 عاماً) على سرقة قطع ذهب قيمتها 25 ألف درهم من منزل رب عمله. وحاول بيعها بمساعدة صديقه إلى أحد محال المجوهرات، إلا أن صاحب المحل ارتاب في أمرهما، وأبلغ عنهما الشرطة.

حققت نيابة دبي العامة في الواقعة التي أبلغ عنها صاحب محل مجوهرات، بعد أن شك في تصرفات الشابين، حيث حضر إليه أحدهما، ودخل إلى المحل، وعرض عليه شراء قطع ذهبية، بينما انتظر الآخر خارج المحل، لكن الأول تصرف بشكل مريب، فكان يخرج من المحل ويتحدث إلى صديقه، ثم يعود. وكان متعجلا في بيع الذهب، فعرض عليه صاحب المحل 3500 درهم ثمنا للذهب بينما ثمنه يراوح بين 4500 - 5000 درهم، فقبل على الفور. وعندما سأله عن مصدر الذهب أفاده بأن صاحب المزرعة التي يعمل فيها، أعطاه إياه أجراً مقابل عمله، لكن لم يقدم ما يثبت ذلك. فأبلغ الشرطة التي طلبت منه احتجازهما، لكنهما فرا تاركين قطع الذهب. وأبلغت الشرطة صاحب المزرعة بالواقعة، حيث كان خارج منزله في إمارة أخرى. وعندما عاد وتفقد مقتنيات المنزل، تبين سرقة الذهب. وأفاد خلال التحقيقات، بأن المتهم الأول يعمل لديه مزارعاً يقوم على شؤون الحديقة الخارجية في فناء المنزل، ومعه مفتاح باب المنزل الخارجي فقط، وأنه سرق ذهباً يساوي 25 ألف درهم من غرفة النوم.