شكرا لقرائتكم خبر عن صراع على «الجبنة» بين اليونان والدنمارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فوّضت اليونان الاتحاد الأوروبي لبدء إجراءات قانونية ضد الدنمارك، بسبب مزاعم تخصيصها جبن الفيتا، وفق ما أعلنت وزارة الزراعة اليونانية الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان: وافق وزير الزراعة على تفعيل الإجراءات القانونية التي اتخذتها المفوضية الأوروبية ضد الدنمارك لانتهاكها قوانين متعلقة ببلد المنشأ لمنتج معين؛ ويعتبر جبن الفيتا منتجاً يونانياً «رمزياً»، وفق الوزارة التي أضافت أن الدنمارك رفضت التعاون مع قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وقالت أثينا، إنها سمحت أيضاً للمنتجين الدنماركيين بتصنيع «جبن مماثل للفيتا» وتصديره إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويعد جبن الفيتا من بين عدد من الأطعمة والمشروبات الخاصة بمناطق معينة حيث تحاول الدول الأوروبية الحفاظ على أصل المنشأ.

وفي عام 2005، ألغت محكمة العدل الأوروبية استئنافاً قدمته ألمانيا، والدنمارك بدعم من فرنسا وبريطانيا بشأن حق منتجيهما في الاستمرار في استخدام اسم الفيتا لأجبانهما البيضاء المغطاة بمحلول ملحي.

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