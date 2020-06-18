شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أدنى زيادة في الإصابات اليومية بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا الخميس، تسجيل 7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أقل زيادة يومية في الإصابات خلال ستة أسابيع، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 561 ألفاً و91 حالة.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، إن 182 مريضاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 7660 مُنذ بداية الأزمة.

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