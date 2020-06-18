شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد تستأنف رحلاتها إلى أثينا 24 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت الاتحاد للطيران عن استئناف رحلاتها من أبوظبي إلى أثينا في جمهورية اليونان، وذلك ابتداء من 24 يونيو الجاري، على أن تشغل رحلتين أسبوعيتين يومي الأربعاء والسبت على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين.
وستربط هذه الرحلات الضيوف المسافرين من وإلى أثينا بعدد من الوجهات الرئيسية في آسيا وأستراليا عبر أبوظبي.
ومع تشغيل هذه الرحلات، سيبلغ عدد الوجهات الدولية التي تشغّل إليها الاتحاد للطيران 25 وجهة.
وابتداء من 1 يوليو، تخطط الاتحاد إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة بشكل كبير، وذلك في حال تم رفع الحظر عن النقل الجوي من وإلى دولة الإمارات.
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