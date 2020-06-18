«غرفة دبي» تناقش تطوير المهارات الشابة في ظل «كورونا»

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ندوة إلكترونية حول استكشاف قدرات وإمكانات المهارات الشابة في الفترة الحالية، التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

ونظم الندوة الافتراضية فريق عمل «تفاعل المجتمع» التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، بحضور 36 مشاركاً يمثلون 24 شركة في دبي، وتهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها أصحاب الكفاءة والمهارة من الشباب في هذه الأوضاع الحرجة، وكيفية تعزيز وتحفيز تفاعل المواهب والكفاءات الشابة في بيئة العمل والتعليم، والتعرف إلى المهارات المطلوبة في سوق عمل ما بعد «كورونا»، والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير فرص التطوير والتعليم للشباب والارتقاء بمهاراتهم.

وشارك في الندوة متحدثون من أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة، منهم الدكتورة زينيث رضا خان، بروفيسورة مساعدة في جامعة ولونجونج، ولينا حوراني، مديرة إدارة الخدمة المجتمعية في مجموعة الأهلي القابضة، وديما نجم، المديرة العامة لمؤسسة «التعليم من أجل التوظيف» في الإمارات، ونجود سرحان، مديرة إدارة البرامج وتميز الأداء في مؤسسة ولي العهد في الأردن، وبيتر هوج، مدير الاستحواذ على المهارات في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «شنايدر إليكتريك».

وقال د. بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، إن الشباب يعتبر حجر الأساس في خطط التنمية والتطوير، ويلعبون دوراً نشطاً في دعم الأعمال وبناء اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، معتبراً أن الاستثمار في تطوير مهارات هؤلاء الشباب ومواهبهم، هو أولوية خصوصاً في الفترة الحالية.

وأشار رتاب إلى أن الفترة الحالية جلبت معها تحدياتها الخاصة للمواهب الشابة، حيث لم تتح لها الفرصة للتأقلم مع بيئة الأعمال أو الظروف الحالية، وبالتالي يجب عليهم التكيف مع الطرق الجديدة للعيش والعمل والتعلم عن بعد، مشيراً إلى أن الورشة أسهمت في التعريف ببعض المبادرات المتبعة من قبل شركات القطاع الخاص في هذا المجال، وسلطت الضوء على أفضل الممارسات العالمية في تمكين الشباب في بيئة العمل.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة، منصة أساسية لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، وكذلك تعد أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص في ما يتعلق بنشاطاته وعملياته، وتأثيراتها في عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004، المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات، نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تسهم في تعزيز أداء مؤسساتهم، وقدراتهم التنافسية.