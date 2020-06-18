شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق فلويد يدعو الأمم المتحدة لمساعدة الأمريكيين السود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا شقيق جورج فلويد الأمم المتحدة، الأربعاء، إلى «مساعدة الأمريكيين السود» خلال جلسة نقاش طارئة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال فيلونيز فلويد في رسالة شديدة اللهجة عبر الفيديو: «لديكم القدرة على مساعدتنا للحصول على العدالة».

وطالب بإنشاء «لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بشأن الأشخاص السود الذين قتلتهم الشرطة في الولايات المتحدة، وبشأن العنف ضد المتظاهرين السلميين».

من جانبها، اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن مقتل جورج فلويد عمل وحشي غير مبرر يعكس «عنصرية بنيوية»، مطالبة بتقديم تعويضات عن «قرون» من أعمال العنف العنصرية.

وسيتواصل هذا النقاش الذي دعت إليه دول إفريقية، الخميس، أمام هذا المجلس الذي غادرته الولايات المتحدة في 2018، وتأتي هذه الجلسة في أعقاب اندلاع حراك احتجاجي غير مسبوق في الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد في 25 مايو/أيار الماضي، في مدينة مينابوليس، اختناقاً بعدما جثا شرطي أبيض لنحو تسع دقائق على عنقه.

ومن المتوقع أن يبتّ المجلس، الخميس، في مشروع قرار قدمته المجموعة الإفريقية، يدين بشدة الممارسات العنصرية التمييزية والعنيفة لقوات الأمن ضد الأفارقة وأشخاص من أصول إفريقية، والعنصرية المتجذرة في النظام القضائي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.

وطالبت الدول في نسخة مشروع القرار الأولية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وهي هيئة تخصص عموماً للأزمات الكبرى، كالنزاع السوري.

وتتضمن النسخة الجديدة من النص مطالبة باشليه بتقصي الحقائق والظروف المتعلقة بالعنصرية البنيوية، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإساءة معاملة الأفارقة والمتحدرين من أصل إفريقي.

من جانبه أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف أندرو بريمبرج، شفافية بلاده في مكافحة التمييز العنصري، مشيراً إلى الإصلاح الذي أطلقه ترامب أمس في جهاز الشرطة.