ارتباكهما فضحهما.. ليتبين حيازتهما 87 قرصاً مخدّراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

أدى ارتباك صديقين كانا في أحد الفنادق، إلى إثارة الشكوك فيهما ومن ثم تفتيشهما والعثور على 87 قرصاً مخدراً بحوزتهما، فقبض عليهما وأحيلا إلى المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات دبي، نظرت أولى جلسات قضية متهم فيها آسيويان، بحيازة مخدرات، حيث كانا في أحد الفنادق، وشهد رقيب بشرطة دبي، أنه بينما كان على رأس عمله، ضمن جولة تفتيشية والمرور على أحد الفنادق، شاهد المتهمين، وهما في حالة ارتباك، فتوجه إليهما، فأخرج المتهم الثاني لفافة من جيب بنطاله، ورماها على الأرض، وتبين احتواؤها 37 قرصاً مخدراً من مادة ميثامفيتامين، وبتفتيش المتهم الأول احترازيا عثر في جيبه على 50 قرصاً من المادة نفسها. وبسؤاله عنها أقرّ بأنه أحضرها معه من موطنه بغرض الاستخدام الشخصي. واعترف المتهم الثاني أنه تحصل على الأقراص من المتهم الأول، بقصد بيعها لأصدقائه مقابل 750 درهماً.