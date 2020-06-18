شكرا لقرائتكم خبر عن 4930 إصابة جديدة و770 وفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، تسجيل 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا و770 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 159793 إصابة و19080 وفاة.

وكانت الحكومة قد قالت، إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.

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