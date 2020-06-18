شكرا لقرائتكم خبر عن 28 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الصحية بالصين الخميس، إن البلاد سجلت 28 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 17 يونيو/حزيران الجاري، منها 21 حالة بالعاصمة بكين.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية، أن أربع حالات كانت لوافدين جاؤوا من الخارج، وأن هناك ثماني حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، وكانت اللجنة قد أعلنت في اليوم السابق، عن تسجيل 44 حالة مؤكدة منها 11 حالة وافدة، وعن 11 حالة بلا أعراض.
وبهذا يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 83293 حالة، ويظل عدد الوفيات 4634 دون تغيير، ولا تدرج الصين أعداد المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.
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