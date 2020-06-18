شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تنفي صحة أخبار متداولة عن بروتوكول تنظيم السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما تداولته مواقع التواصل،عن بروتوكول تنظيم السفر لمواطني لدولة ومقيميها، حيث إن كل البيانات المتعلقة بالبروتوكول، أعلن عنها عبر الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات.

وشددت الهيئة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية. كما أهابت بجميع أفراد المجتمع، ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية. مؤكدة أنه ستطبّق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والأخبار غير الصحيحة. (وام)

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