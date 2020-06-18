رغم التأجيل عاماً.. سباق جاهزية إكسبو 2020 دبي يتواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتسابق جيوش العمال الذين يرتدون أقنعة الوجه لإكمال موقع إكسبو 2020 دبي الضخم على الرغم من القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا التاجي حول العالم، وأجبر الدول المشاركة فيه على اختيار تأجيل الحدث المرتقب لمدة عام واحد.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية قال أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم «بالطبع أثر تأثير كوفي-19 على الخدمات اللوجستية وعمليات تسليم بعض الأعمال المتبقية» وأضاف أن «العمل مستمر ووصل بعض الأجنحة إلى مرحلة نهائية للغاية. عام 2020 هو عام التسليم».

وسيفتح المعرض العالمي الذي يستمر ستة أشهر، وهو علامة فارقة لدبي والإمارات، والذي تصل تكلفة استضافته إلى 8.2 مليار دولار، أبوابه في أكتوبر 2021.

لكن المنظمين الذين يسعون الآن للتأقلم مع إعادة جدولة الحدث عازمون على تسليم المباني الرئيسية للمعرض بحلول تاريخ البدء الأصلي.