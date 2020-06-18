الإمارات تستنكر الانتهاكات التركية والإيرانية لسيادة العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وام

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة التدخلات العسكرية التركية والإيرانية، في العراق الشقيق، المتمثلة في قصف مناطق شمالي البلاد، ما شكّل انتهاكاً لسيادة دولة عربية شقيقة، ولمبادئ القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أمس الأربعاء، موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ الرافض لكل التدخلات في شؤون الدول العربية، وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، والكف عن كل ما يهدد الاستقرار، والأمن، والسلام في المنطقة.

وكانت تركيا بدأت، أمس الخميس، عدواناً جوياً وبرياً جديداً على المناطق الكردية في شمال العراق، بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، رغم احتجاج بغداد، وادعت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الخاصة التي تساندها مروحيات مقاتلة، وطائرات مسيرة، وصلت إلى «هفتانين». (ص 11)