© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
وقال إن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل هي: (سرعة انتشار العدوى ومعدلات الوفيات ونسب الحالات الحرجة ووجود بؤر تفشيات)، وأن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.
وأشار المتحدث إلى أن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 الساعة الماضية كانت (تطبيق الاحترازات في بعض المناطق بالمملكة، وعودة الحياة لطبيعتها، وحماية نفسية، وحماية الفئات الأكثر خطورة، والتعامل مع الأعراض بعد عودة الحياة).
ولف إلى أن مواقع وعيادات "تأكد" تؤمن وقاية للمجتمع بالفحص المبكر، عبر مراكز متخصصة ووحدات متنقلة استقبلت أكثر من 70 ألف فحص.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السعودية: فيروس كورونا لا يزال نشطا ولا يوجد لقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.