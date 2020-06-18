السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قوله بأن "الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة إعلان القاهرة والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار".
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
وكانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، المشاهد الأولى لعودة المصريين المحتجزين في ليبيا.
وظهر المواطنون المصريون المحتجزون في ليبيا وعددهم 23 من محافظة بني سويف خلال الفيديو، وهم يشيرون بعلامة النصر ويصيحون "تحيا مصر"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة، اليوم، بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
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