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واشتمل التدريب على تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها تمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية على التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها.
وحسب البيان العسكري المصري فقد أظهر التدريب مدى الاحترافية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال لرجال القوات البحرية لتنفيذ كافة الأنشطة التدريبة بكل دقة واقتدار وكذلك الأهمية العسكرية والاستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية ضمن نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.
وقال المتحدث إن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذة المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدارات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة التهديدات المختلفة... تدريبات عسكرية بين مصر وإسبانيا في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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