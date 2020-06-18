وأشار كامل، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الأرض التي يتم إنشاء سد النهضة عليها هي تاريخيا أرض سودانية، ويمكن للخرطوم في أي وقت تحريك هذا الملف.
© Sputnik . Михаил Метцель
وأشار إلى أن "التعنت الإثيوبي يعرضها لمواجهات مع جيرانها سواء شركاء مياه النهر أو ومع الاتحاد الأفريقي، وكذلك المجتمع الدولي الذي يتابع على مستوى رفيع كل مجريات المفاوضات".
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم، أن ما يثار حول أن السد مبنى على أرض سودانية هو "نوع من الطروحات الإعلامية الرامية لتدويل الأزمة".
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أكد أن مفاوضات سد النهضة التى أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر.
من جانبه، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن السودان طالبت بإحالة الخلافات بمفاوضات سد النهضة إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث لاتخاذ قرار حولها.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سوداني: سد النهضة مبني على أرضنا ويمكن للخرطوم تحريك الملف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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