مصر تفرض قرارا على دول الخليج سبق أن فرضته على قطر

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ووفقا للقرار المنشور، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الأجانب البلاد وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1864 لسنة 2017، بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر.
وأشار نص القرار المنشور إلى أنه صدر بعد موافقة وزير الخارجية المصري.
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