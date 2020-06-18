اخبار الخليج

مصر تفرض قرارا على دول الخليج سبق أن فرضته على قطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

© REUTERS / Asmaa Waguih

وبحسب القرار الذي نشر موقع "اليوم السابع" المصري، نسخة منه "ضمت القائمة المملكة العربية ، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى فرضها سابقا على قطر طبقا لأحكام القانون.

ووفقا للقرار المنشور، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الأجانب البلاد وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1864 لسنة 2017، بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر.

وأشار نص القرار المنشور إلى أنه صدر بعد موافقة وزير الخارجية المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تفرض قرارا على دول الخليج سبق أن فرضته على قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا