مصدر: أمريكا ترغب في صرف الانتباه عن دورها في الصراع الليبي بتوجيهها الاتهامات لروسيا

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "يجب التذكير بأن الولايات المتحدة كانت الرائدة في التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في الجماهيرية الليبية عام 2011، والتي قادت البلاد إلى حالتها الحالية"، متابعا: "وفي وقت لاحق، انسحبت واشنطن من الجهود الجماعية لتعزيز التسوية السياسية الليبية، مع الانتظار والترقب".

وأضاف المصدر: "في الوقت نفسه، يدفع الأمريكيون من وراء الكواليس أطراف النزاع المسلح لمواصلة المواجهة العسكرية، محاولين ضمان مصالحهم في جميع أنحاء ليبيا".

وأكد المصدر الدبلوماسي أن طائرات النقل العسكرية الأمريكية تقوم برحلات منتظمة من قاعدة رامشتاين الجوية (في ألمانيا) إلى طرابلس ومصراتة، وقد تكون الشحنات المنقولة إلى غرب ليبيا ذات طبيعة عسكرية "وفقا للمصادر الملاحية المفتوحة، فإن طائرات النقل العسكرية الأميركية تقوم برحلات منتظمة من قاعدة "رامشتاين" الجوية (في ألمانيا) إلى طرابلس ومصراته. هناك أسباب للاعتقاد بأن الشحنات المنقولة إلى غرب ليبيا ذات طبيعة عسكرية، وستقوم وحدة خاصة من قيادة القوات المسلحة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، المتمركزة على الحدود الليبية التونسية، بتوزيعها".

