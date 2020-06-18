شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة البلاد البحرينية: شكري يجرى مباحثات مع نظيره البحرينى بشأن تطور العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره البحرينى، عبداللطيف الزياني، وفقا لصحيفة البلاد البحرينية، وتم أثناء الاتصال استعراض مسار العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيدين بالمستوى المتميز الذى تشهده تلك العلاقات بين البلدين والشعبين من تطور ونماء على مختلف المستويات، فى ظل توجيهات قيادتى البلدين.

وجرى أثناء الاتصال، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات الإقليمية، والتباحث حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز التضامن العربي.