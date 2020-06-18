شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: لبنان يحتاج إصلاحات شاملة ومنصفة فى مجالات عديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، إن الصندوق مازال يجري نقاشات مع لبنان بشأن ترتيبات تمويل محتملة، مضيفا أن من السابق لأوانه الحديث عن حجم أي برنامج.
وامتنع المتحدث جيري رايس عن الإدلاء بأي تفاصيل عن الإصلاحات التي يريدها الصندوق لكي يوافق على برنامج، لكنه قال إن الحكومة اللبنانية بحاجة إلى تطبيق إصلاحات شاملة ومنصفة في مجالات عديدة.
وأضاف أن لبنان بحاجة أيضا إلى التوصل إلى فهم مشترك لمصدر الخسائر المالية التي يواجهها وحجمها.
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