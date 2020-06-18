شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين العدوان الإيرانى - التركى على الأراضى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن السعودية تدين وتشجب العدوان الإيراني - التركي على العراق.

وأضافت وزارة الخارجية السعودية، أن التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر، كما أكدت السعودية وقوفها إلى جانب العراق لحفظ سيادته وأمنه.

قبلها أدانت البحرين بشدة انتهاكات تركيا وإيران لحدود العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق قال مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقي، إن الصواريخ التي استهدفت الجندي المجهول في بغداد تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز، وأضاف رئيس الوزراء العراقي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى.

وأدانت الخارجية العراقية القصف الإيراني ودعت طهران لاحترام سيادة العراق.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على القصف الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية.

وفى وقت سابق أفادت قناة العربية فى خبر عاجل نقلا عن المراسل، أن إيران تقصف بالمدفعية 4 مناطق حدودية في شمال العراق.

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وعلى جانب أخر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى، إيران إلى التعاون الفورى والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفورى إلى المواقع التي تحددها الوكالة.