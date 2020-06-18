شكرا لقرائتكم خبر عن السياسة الكويتية: "الأمة الكويتى" بالحجر الصحى بعد إصابة نائب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة السياسة الكويتية، أن مجلس النواب الكويتي دخل الحجر الصحى، بعد مشاركة نواب مصابين بجلسات يومى الثلاثاء والأربعاء الماضى، بحسب صحيفة السياسة الكويتية، وأكدت ثبوت إصابة نائبين بفيروس كورونا من بين 30 أجروا الفحوصات الطبية، وإثر ذلك أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة التكميلية، أمس، عن "الاشتباه بإصابة نائب -لم يذكر اسمه- بالمرض، ومن ثم طلب الاستعجال في التصويت على القوانين المدرجة على الجدول سريعا لاخلاء القاعة تمهيدا لتعقيمها".

ولاحقا، وجهت الامانة العامة للمجلس رسائل هاتفية إلى النواب الذين حضروا جلستي الثلاثاء والاربعاء، تؤكد فيها اكتشاف حالات مخالطة، وتدعوهم الى اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومن بينها: البقاء بالمنزل وتطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما وعدم الخروج الا للضرورة، وتجنب مخالطة الافراد الاخرين طول فتره الحجر، والتبليغ الفوري عن اي علامات او أعراض محتملة للمرض واجراء فحص الـ”PCR” للجميع بعد اكتمال فتره الحجر الصحي.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن “النائب المشتبه بإصابته” حضر إلى المجلس رغم علمه بإصابته ورغم اخطار وزارة الصحة المجلس بالأمر!

Advertisements



السياسة

من جهة أخرى، وتعليقا على أحداث جلسة، امس، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: "أخبرني وزير الصحة أثناء الجلسة “أمس الاربعاء” بأن أحد النواب به اشتباه كبير بإصابته بفيروس كورونا، ومن المؤكد أن النائب خالط العديد من الاعضاء في جلسة الأمس”.

وبيّن أنه سيتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية من بينها تعقيم قاعة عبد الله السالم والاستراحات وأماكن تواجد النواب، داعياً النواب الى إعادة الفحص خلال أيام.