شكرا لقرائتكم خبر عن فى زيارة مفاجئة.. وزير الخارجية الأردنى يصل إلى رام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم إلى مدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية، في زيارة مفاجئة.
ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، الصفدى سيلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مقر الرئاسة في رام الله، دون المزيد من التفاصيل.
من جهته، قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، القيادي في حركة التحرير الفلسطينية (فتح)، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن زيارة الصفدي ولقائه أبو مازن تأتي في إطار الجهد المشترك لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة.
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