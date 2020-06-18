شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين من عائلة واحدة من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح فى حى وادى الجوز بالقدس المحتلة. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المواطن منصور أبو غربية، ونجليه محمود، وأحمد، قبل أن تعتقلهم عقب اقتحام حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

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