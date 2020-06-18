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محمد بن زايد يطمئن على سير عمل مبادرات التطوير فى مدينة الرويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، على سير الأعمال ومبادرات النمو والتطوير في منشآت أدنوك في الرويس، معربا عن فخره بالجهود المبذولة من الفرق العاملة، حيث نشر مجموعة من الصور أثناء الزيارة، وعلق "اطلعت على سير الأعمال ومبادرات النمو والتطوير في منشآت أدنوك في الرويس.. فخور بجهود الفرق العاملة لضمان استمرارية الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني.. الإمارات ماضية في العمل على تطوير قدراتها في قطاع الطاقة وتعزيز قاعدة صناعية متطورة لبناء اقتصاد مستدام"

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

 

بن زايد يظهر بالكمامات
بن زايد يظهر بالكمامات

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

محمد بن زايد
محمد بن زايد

 

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ولى عهد أبو ظبى يطمئن على سير العمل
ولى عهد أبو ظبى يطمئن على سير العمل

 

وكان الشيخ محمد بن زايد، قد أكد تضامنه الإمارات العربية المتحدة، الكامل مع المملكة الأردنية، والرفض القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.

 

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي .. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية .. نتحرك سياسيًا ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير  المشروعة".

وكان حذر الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

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