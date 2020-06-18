شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بمبادرة جيبوتى باستضافة مؤتمر وساطة بين الصومال وأرض الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تثمينه لمبادرة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال يوم 14 يونيو، معتبراً أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم الاستقرار والمصالحة ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم منطقة القرن الأفريقي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وجه رسالة خطية إلى الرئيس جيله، عبر فيها عن تقديره لجهوده المخلصة في هذا المضمار وتأييد الجامعة الكامل لها، واستعدادها لتقديم أي مساندة لهذا المسار التفاوضي، وبما يعزز من الدعم العربي للصومال واستقراره وجهود التعاون والتكامل في المنطقة ككل.

كما وجه أبو الغيط رسالة مماثلة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أثنى فيها على هذه المبادرة ومشاركة الرئيس محمد عبد الله فرماجو في مؤتمر الوساطة، وأكد له على استعداد الجامعة لمساندة هذا الجهد والتزامها بمواصلة دعمها للصومال في كل ما يحافظ على أمنه ويعزز من استقراره ويلبي تطلعات شعبه.

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