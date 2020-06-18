العقبة الأردنية تستقبل أول رحلة طيران داخلية بعد توقفها جراء أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطت في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة جنوب الأردن، اليوم الخميس، طائرتان قادمتان من مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان، في أول رحلة داخلية وعلى متنهما أكثر من 350 زائرا، بعد توقفها منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إن فنادق العقبة بمختلف تصنيفاتها تشهد إقبالا متزايدا من الزوار وفق اجراءات احترازية صحية تتناسب والمعايير الدولية في مكافحة وباء كورونا المستجد.
من جهته، أشار مفوض السياحة في السلطة شرحبيل ماضى، إلى أن أول طائرة وصلت، تابعة لشركة طيران محلية، تلتها الأردنية للطيران، ما يعكس تعافي السياحة الداخلية.
وبين مدير عام شركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك حسين الدولي في العقبة ناصر المجالي، أن المطار جاهز لاستقبال مختلف الرحلات السياحية الداخلية وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة.
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