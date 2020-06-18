شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: حملة تصحيح تشمل 384 مركبة دودج «تشالنجر» و«دورانجو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن حملة تصحيح تشمل 384 مركبة دودج “تشالنجر” و”دورانجو” موديل 2018، لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود.

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وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أن الحملة التصحيحية تشمل 265 سيارة “دورانجو” و119 سيارة “تشالنجر”، بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين (95) عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين(91).

ودعت الوزارة أصحاب المركبات المعنية للتحقق من شمول مركباتهم بالتحقق من خلال رقم الهيكل، ومن ثم التواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.