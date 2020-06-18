شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها.. رسائل مهمة من الشيخ «المطلق» للجميع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، برسالة مهمة للجميع مع اقتراب عودة الحياة إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل الموافق 29 شوال.

وقال الشيخ “المطلق” في لقاء مع برنامج “سؤال على الهاتف” على إذاعة القرآن الكريم: إنه من الضروري الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه لابد وأن يكون الجميع عونًا للمسؤولين على مكافحة هذا الوباء، مبيناً: “من الغريب أنني أسمع من بعض الناس من يقول أن هذا الوباء كذب ومؤامرة، في الوقت الذي نشاهد فيه ارتفاع الحالات والإصابات ومن بينهم ممارسون صحيون وأطباء“.

وتابع: جامعة في دولة مجاورة فقدت 30 أستاذًا بسبب هذا الوباء”؛ واصفًا الذي يُنشر الآن حول أن هذا الفيروس مؤامرة، بضعف عقل من يقول ذلك ولا يستحق أن يُسمع له، هذا وباء ضارب بأطنابه في الناس والمستشفيات ممتلئة بالحالات والأطباء في مثابرة وجهد عظيم في معالجة هذا البلاء.

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ودعا الجميع إلى المجاهدة في مكافحة هذا الوباء وأخذ الاحتياطات والاحترازات التي أكدت عليها الجهات الرسمية، والاهتمام، وأن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن نؤمن بالأسباب.