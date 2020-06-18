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«الصحة العالمية» تعلن إيقاف تجارب عقار «هيدروكسي كلوركين» على مصابي كورونا

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، التوقف عن إجراء اختبارات على عقار “هيدروكسي كلوروكين” المضاد للملاريا على المرضى، ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج .

وأوضحت المنظمة في بيان، أمس الأربعاء، أن “النتائج الأخيرة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين لا يحدّ من وفيات مرضى كوفيد-19”.

ووفق “سكاي نيوز”، أكدت آنا ماريا هيناو ريستريبو، منسقة خطة البحث والتطوير للتشخيصات واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الأربعاء، أنه “بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين؛ لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19″، حسبما نقلت شبكة “إن بي سي نيوز”.

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