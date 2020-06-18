شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أتربة مثارة على عدد من محافظات مكة حتى العاشرة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات الليث, وبحرة, وجدة, وخليص, ورابغ, قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

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