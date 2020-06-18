الأردن يبدأ تسيير رحلات الطيران الداخلية

وقال مفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، اليوم الخميس، إن أول رحلة طيران داخلي قادمة من العاصمة عمّان وصلت مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، وعلى متنها نحو 170 راكبا.
وأغلق مطار الملك حسين الدولي في محافظة العقبة منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وكان ناصر المجالي، مدير عام شركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة أكد أمس الأربعاء، فتح مطار الملك الحسين الدولي للرحلات الداخلية.
والثلاثاء أعلن الكابتن هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، عن منح تصاريح لمطاري الملكة علياء الدولي والملك الحسين، إضافة لشركات الطيران المحلية، للبدء بتشغيل الرحلات الداخلية ابتداءً من الأربعاء.
ومنحت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، مساء الثلاثاء الماضي، التصاريح اللازمة لكل من مطاري الملكة علياء الدولي ومطار الملك الحسين الدولي /العقبة بالاضافة إلى شركات الطيران المحلية، لبدء الطيران الداخلي الأربعاء، بحسب موقع صحيفة "رؤيا" الأردنية.
وقالت الهيئة في بيان لها "إنه تم منح شركات الطيران، بعد أن استكملوا متطلبات البرنامج التفتيشي المعد لجاهزية قطاع الطيران لعودة تشغيل الطيران الداخلي وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء".
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