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وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة بغداد".
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن سقوط ثلاث صواريخ من نوع كاتيوشا، بعد منتصف ليلة الاثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.
وشهدت المنطقة الخضراء قصفا صاروخيا آخر، يوم 10 يونيو/ حزيران الجاري، حيث أفادت خلية الإعلام الأمني، أن "صاروخا من نوع "كاتيوشا" سقط في المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن استهداف المنطقة الخضراء بأربعة صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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