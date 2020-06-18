واجتمع نتنياهو الذي يترأس حزب الليكود ورئيس الكنيست ياريف ليفين من الحزب ذاته، مساء الأربعاء، بغانتس، رئيس حزب "أزرق- أبيض" ووزير الخارجية غابي أشكنازي (أزرق- أبيض) لبحث مخطط الضم.
© Sputnik . Ilya Pitalev
وقالت القناة (13) الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إن نتنياهو عرض على غانتس، 4 سيناريوهات مختلفة، لضم المستوطنات، بدءا من ضم 30% من الضفة الغربية، وصولا إلى خطوة رمزية.
ونقلت القناة عن مسؤول، قالت إنه مطلع على تفاصيل اللقاء، "إن نتنياهو لم يكشف خلال اللقاء أي من السيناريوهات التي عرضها على الخرائط يريد تنفيذه".
ولم يفسر المسؤول تفاصيل السيناريوهات الأربعة، إلا أنه اكتفى بالقول إنها تبدأ من ضم 30 بالمائة من الضفة وصولا إلى خطوة ضم رمزية.
وأشار المسؤول إلى أن غانتس وأشكنازي، أبديا إصرارهما على أن "تنفيذ أي خطوة ضم يجب أن يكون ضمن عملية سياسية واسعة النطاق يتلقى الفلسطينيون في إطارها مقابل، وليست كخطوة إسرائيلية أحادية الجانب".
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "اللقاء انتهى دون اتخاذ قرار أو تقدم يذكر بشأن التفاهم حول مسألة الضم".
وأشار إلى أن لقاءات أخرى ستعقد بين نتنياهو وغانتس خلال الأيام المقبلة، لمناقشة السيناريوهات الأربعة.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: نتنياهو يعرض على وزير الدفاع سيناريوهات ضم أجزاء من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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