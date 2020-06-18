شكرا لقرائتكم خبر عن زورق حربى إسرائيلى ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها داخل المياه اللبنانية. وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن الجيش اللبناني، قال فى بيان له اليوم الخميس، إن زورقا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالي 277 مترا.

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