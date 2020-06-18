شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير صحيفة كويتية.. محاولات تخطى أزمة كورونا واستئناف العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع جريدة "الأنباء" الكويتية، كاريكاتير يعبر عن محاولات دولة الكويت لتخطى أزمة كورونا والاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لاستئناف العمل فى كافة الهيئات والقطاعات الحكومية وذلك بعد توقفها فترة جاوزت الشهرين، جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد 19).



كاريكاتير صحيفة الانباء الكويتية

وقال وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذى فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الصالح فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئى يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

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وأشار أن السلطات قررت "عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة فى الاعتبار القواعد الصحية.