فلسطين تعلن دخولها فى موجة ثانية من جائحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، دخول دولة فلسطين فى موجة ثانية من جائحة "كورونا المستجد"، وشددت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية.

وكانت الكيلة أعلنت أمس تسجيل 39 إصابة بالفيروس، واليوم إصابة 5 مواطنين، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.

وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الجديدة أربعة في الخليل، وواحدة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 حالة.