شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى لحقوق الإنسان: حرس الحدود التركى يقتل طفلاً سورياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت إمرأة وطفل آخر بجروح إثر استهداف عناصر من حرس الحدود التركي لمجموعة أشخاص تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السوري-التركي من منطقة ريف إدلب.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المرصد السورى لحقوق الإنسان، افاد في بيان نشره اليوم الخميس، بأن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" منذ انطلاق الثورة السورية إلى الآن بلغ 450 مدنياً، من بينهم 79 طفلاً دون الثامنة عشر و44 مواطنة فوق سن الـ18 عاماً.