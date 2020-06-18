شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 26.818 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت فى بيان لها، أنه يتم حاليا استخدام التكنولوجيا لاحتواء فيروس كورونا COVID-19 في سلطنة عمان، موضحة أن سلطنة عمان أطلقت بعض أقوى الحلول التكنولوجية التي تم نشرها حتى الآن في الشرق الأوسط لتتبع حركة وانتشار فيروس كورونا COVID-19 وضمان امتثال المريض لإجراءات العزل، في محاولة لاحتواء المرض في البلد.
وأضافت المنظمة، أن النظام المسمى Tarassud Plus ، هو مزيج من تطبيق الهاتف المحمول باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ميزات محسنة تتضمن إحصاءات فيروس كورونا COVID-19 محدثة، وإرشادات وأفضل الممارسات لمنع انتشار العدوى، موضحة أن التطبيق يتيح أيضًا الوصول إلى الخطوط الساخنة الطبية، وموظفي الدعم حتى يتمكن المرضى من مناقشة أعراضهم وتوجيههم إلى المرافق حيث يمكنهم الحصول على الرعاية، بمجرد تشخيص المرضى، يضمن سوار" اسورة" التتبع الطبي المتصل بالتطبيق بقائهم في المنزل طوال فترة عزلهم.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 26.818 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.