شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 26.818 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت فى بيان لها، أنه يتم حاليا استخدام التكنولوجيا لاحتواء فيروس كورونا COVID-19 في سلطنة عمان، موضحة أن سلطنة عمان أطلقت بعض أقوى الحلول التكنولوجية التي تم نشرها حتى الآن في الشرق الأوسط لتتبع حركة وانتشار فيروس كورونا COVID-19 وضمان امتثال المريض لإجراءات العزل، في محاولة لاحتواء المرض في البلد.

وأضافت المنظمة، أن النظام المسمى Tarassud Plus ، هو مزيج من تطبيق الهاتف المحمول باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ميزات محسنة تتضمن إحصاءات فيروس كورونا COVID-19 محدثة، وإرشادات وأفضل الممارسات لمنع انتشار العدوى، موضحة أن التطبيق يتيح أيضًا الوصول إلى الخطوط الساخنة الطبية، وموظفي الدعم حتى يتمكن المرضى من مناقشة أعراضهم وتوجيههم إلى المرافق حيث يمكنهم الحصول على الرعاية، بمجرد تشخيص المرضى، يضمن سوار" اسورة" التتبع الطبي المتصل بالتطبيق بقائهم في المنزل طوال فترة عزلهم.